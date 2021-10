Der Chemnitzer FC hat sich in buchstäblich letzter Sekunde noch ein 1:1 gegen Energie Cottbus gesichert und so die drohende nächste Heimniederlage verhindert. Kaüitän Aigner erzielte per Kiopf in der fünften Minute der Nachspielzeit den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Badu hatte die vor allem nach dem Wechsel überlegenen Gäste zuvor in Front gebracht.