Kuriose Torbeteiligung

Ein schnell vorgetragener Konter über Luca Sirch direkt durch die Mitte führte zu einem Foulelfmeter. CFC-Kapitän Zickert räumte Theo Ogbidi ab, Sascha Pfeffer verwandelte zum verdienten 0:1 (29.). Kurios: Ausgerechnet alle Ex-Spieler der jeweiligen Gegenseite waren beteiligt. Zickert war früher bei den Probstheidaern Spielführer, Ogbidi kam erst im Sommer von Chemnitz nach Leipzig und hat mehr Scorerpunkte als alle CFC-Profis und Torschütze Pfeffer war früher auch mal für die Westsachsen aktiv. Die Konstellation war fast schon eine Ironie des Schicksals. Los Trainer Almedin Civa Bildrechte: Picture Point

Lok dicht vor dem 3:0

Auch nach der Pause dominierte Lok weiter. Der FCL war spielerisch und taktisch reifer, verteidigte geschlossener. Beim CFC standen Mittelfeld- und Abwehrreihe teilweise überraschend weit auseinander, sodass die Blau-Gelben viel Platz hatten. Genau in dieser Phase konnte Bogdan Rangelov eine flache Hereingabe von Sascha Pfeffer relativ unbewacht zum 2:0 (53.) einschieben. Bezeichnend: Genau in diesem Moment fiel die Anzeigetafel im Stadion an der Gellertstraße kurzzeitig aus. Beim CFC hakt es eben derzeit an allen Ecken und Enden. Djamal Ziane hätte direkt darauf bei zwei hundertprozentigen Einschussgelegenheiten innerhalb weniger Sekunden eigentlich auf 3:0 stellen müssen, scheiterte aber erst an einer hervorragenden Parade von Keeper Jakub Jakubov und wurde im zweiten Versuch kurz vor der Linie geblockt (56.). Lok-Trainer Almedin Civa meinte hinterher: "Da hätten wir fast die Lichter komplett ausgeschossen." V. li.: Sascha Pfeffer (23, Lok) und Tim Campulka (14, Chemnitz) Bildrechte: Picture Point

CFC kommt aus dem Nichts zurück

Aus dem Nichts kämpften sich die Himmelblauen jedoch zurück – und zwar über Standards. Der eingewechselte Felix Schimmel setzte sich beherzt gegen zwei Leipziger durch und nickte eine Ecke zum 1:2-Anschluss ein (67.). Nur zehn Minuten später war es wieder ein ruhender Ball, diesmal vollendete Okan Kurt freistehend per Kopf zum Ausgleich (77.). Trotz der Schwächephase hatte Lok die Qualität, mit einem Gegenzug sofort zurückzuschlagen. Zak Paulo Piplica legte mit seinem Querpass von rechts in den Strafraum perfekt für den kurz zuvor eingewechselten Eric Voufack auf. Der Joker vollendete mit der Innenseite zum 3:2 (78.). Dennoch mussten die Leipziger gehörig zittern - vor allem, weil sie in der Luft und speziell bei Standards bis zum Ende nicht ganz auf der Höhe waren. Tim Campulka (88.) Benjika Caciel (90.) hätten so jeweils wieder per Kopf die Partie egalisieren können.

CFC zu ungefährlich - 5. Sieg für Lok

So blieb es beim knappen, aber klar verdienten FCL-Auswärtserfolg. Den Chemnitzern war wohl kein Wille abzusprechen, jedoch waren sie nur bei ruhenden Bällen wirklich gefährlich. Sonst war die Leistung über die ersten 60 Minuten insgesamt nicht mehr als Regionalliga-Mittelmaß. Ganz anders präsentiert sich derzeit der 1. FC Lok Leipzig. Mit dem fünften Liga-Dreier in Serie dampft Lok auf Platz drei und damit in die Spitzengruppe. Hinzukommt, dass die Leipziger noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Das sagten die Trainer

Trainer Daniel Berlinski (Chemnitzer FC): "Wir waren von der ersten Minute an sehr dominant und hatten gute Ballbesitzphasen. Der Elfmeter war für Lok dann der Dosenöffner. Nach der Pause wollten wir angreifen und bekommen das 2:0. Viele Mannschaften brechen dann auseinander. Riesenkompliment an meine Jungs, wie wir reagiert haben. Allerdings sind wir anschließend wahrscheinlich wie schon vorm Elfer in der ersten Hälfte auch nach dem Ausgleich zu euphorisch und vernachlässigen die Restverteidigung. Für mich hat das effektivere Team gewonnen. Das tut sehr weh, aber haut uns nicht um."