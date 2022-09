Der prominente CFC-Rückkehrer war von Beginn an dabei: Chris Löwe sollte die Chemnitzer zum nächsten Heimsieg führen. Bei den Gästen konnte Trainer Fabian Gerber wieder auf seine gefährlichen Offensivkräfte Artur Mergel und Romarjo Hajrulla setzen. Die erste Viertelstunde legte Chemnitz ein Höllentempo vor, Erfurt kam kaum aus der eigenen Hälfte. Die ganz dicke Chance sollte aber dabei nicht herausspringen. In der 16. Minute fehlte bei einem Kopfball von Robert Zickert nur ein guter Meter.



Die Erfurter selbst kämpften sich in der Folge besser rein: Hajrulla wurde in der 18. Minute im letzten Moment gestoppt. Nun stotterte der Angriffsmotor der Himmelblauen, RWE setzte auf weite Bälle und suchte die schnellen Offensivkräfte. Und nutzte in der 35. Minute einen dicken Bock von Robert Zickert – der Abwehrchef des CFC unterlief eine Eingabe, Artur Mergel nutzte die Chance und schaufelte den Ball aus zwölf Metern in die Maschen.

Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg