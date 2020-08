In den ersten 20 Minuten bestimmten die Gäste das Geschehen. Das Team von Benedetto Muzzicato, das eine "herausragende Spielzeit" anvisiert, schnürte den CFC mit Pressing teilweise in deren Hälfte ein. Neuzugang Christopher Theisen hatte in Minute vier gleich eine Riesenchance, schob den Ball frei vor Schlussmann Jakub Jakubov nur links vorbei (5.). Dann knöpfte der Brasil-Italiener Falcao Hoheneder den Ball an der Eckfahne ab, scheiterte aber am Versuch Jakubov den Ball "durch die Hosenträger" zu schieben (11.). Chemnitz zehrte lange von Hoheneders Volleyablage, die von der Strafraumgrenze aus drüber ging (2.). Erst im Laufe der ersten Hälfte bekam die Elf von Daniel Berlinski mehr Zugriff auf das Spiel. Was fehlte waren gefährliche Offensivaktionen.

Die 687 Zuschauer unterstützten ihr Team am Ende umsonst. Bildrechte: Picture Point