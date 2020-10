Gerade am Strafraum und auf engem Raum zeigten sich bei den Chemnitzern häufig Defizite in der Ballkontrolle. Völlig aus dem Nichts half dann ein Freistoß zur schmeichelhaften Pausenführung. Im Anschluss an die Standardsituation traf Kevin Freiberger aus dem Getümmel zwei Minuten vorm Halbzeitpfiff.



Wieder kam allerdings Luckenwalde besser aus der Kabine. Doch nach leichtem Foul von Ex-Lok-Leipzig-Verteidiger Peter Misch an Breitfelder in der linken vorderen Strafraumecke konnte Tim Campulka den fälligen Elfmeter zum 2:0 verwandeln (53.). Beim CFC schienen nach der bisher enttäuschenden Saisonentwicklung nun ein paar Bremsen im Kopf gelöst. Breitfelder vollendete eine tolle Doppelpass-Kombination mit Christian Bickel humorlos zum 3:0 ins lange Eck (58.).



Nach Tim Campulkas verwandeltem Elfer lösten sich die CFC-Bremsen. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS