Alles in allem bleibt ein verdienter Sieg des Chemnitzer FC stehen, der in seiner Höhe aber nicht unbedingt den Spielverlauf wiederspiegelt. Erst in der letzten halben Stunde spielten die Himmelblauen wirklich befreit auf und konnten ihr bestes Spiel zeigen. Der CFC rutscht durch den Dreier in der Tabelle wieder an Altglienicke vorbei, die im Parallelspiel gegen den FC Eilenburg verloren. Luckenwalde bleibt vorerst auf Platz neun. Für den Chemnitzer FC war diese Partie der Auftakt in eine englische Woche: Am 16. März treffen die Himmelblauen um 19 Uhr auf Tabellennachbarn Altglienicke (Nachholspiel 26. Spieltag), am 20. März folgt um 16 Uhr das nächste Top-Spiel gegen Energie Cottbus.