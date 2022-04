In Halbzeit zwei brauchten beide Teams einige Zeit, um in Fahrt zu kommen. Erst am der 60. Minute wagten sich die Mannschaften wieder zum offensiven Fußball zurück, prompt häuften sich die Torschüsse. Dennoch dauerte es bis in die 86. Minute, als Felix Brügmann den Ball mit etwas Glück im Netz unterbrachte, nachdem Joker Kevin Freiberger das Leder zuvor an den Pfosten klatschte. Der späte Chemnitzer Jubel verflog allerdings schnell - nach einer Rathenow-Ecke kam der Ball noch einmal hoch in den Strafraum, wo sich Justin Gröger das Rund quer auf den eingewechselten Glodi Zingu legt, der aus nächster Distanz ins Tor schoss.