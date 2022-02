Nach der Pause starten die "Bubis" der Hertha erneut stürmisch, das Defensivkonzept des Chemnitzer Cheftrainers Berlinski geht jedoch vollumfänglich auf. Nur selten muss Keeper Dogan ernsthaft eingreifen, wie etwa in der 76. Minute als drei Berliner gleichzeitig frei vor dem Tor stehen. Nachdem vor allem der eingewechselte Keller zwei gute Chancen vergibt (87. und 90.), ist es am Ende der ebenfalls eingewechselte Brügmann - der zudem sein Debüt für den Verein feierte - der den Deckel in der Nachspielzeit drauf machte (90.+4) und die Berliner Harakiri-Taktik in den Schlussminuten bestrafte.

Bildrechte: Picture Point