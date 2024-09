"Ich wünsche mir immer einen Sieg, aber Fußball ist kein 'Wünsch Dir Was'", erklärte Duda im Anschluss bei SPORT IM OSTEN. Natürlich sei der Punkt zu wenig für die "hohen Ansprüche", dennoch "werde ich nicht müde zu formulieren, dass wir zusammenstehen müssen, um in kleinen einfachen Schritten da herauszukommen, bis es explodiert", so der 36-Jährige: "Wir können gerade nicht nach den Sternen greifen, nehmen aber den zweiten Punkt in Folge mit."