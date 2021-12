Frahn mit Corona - Lela fällt auch aus

Die Babelsberger mussten auf ihren erfolgreichsten Stürmer Daniel Frahn verzichten. Der 33-Jährige, der in dieser Saison bereits elf Mal geknipst hatte, befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Auf dem Feld fehlte dann auch noch Kapitän Petar Lela, der eigentlich in der Startelf aufgeführt war.

Caciel mit unnötigen Aktionen

So wurde es eine erste Halbzeit, in der sich Babelsberg meist mit acht, neun Mann im und vor dem Strafraum aufreihte und die Chemnitzer erwartete. Der CFC kam mit dem vielen Ballbesitz und den in der Box engen Räumen gar nicht zurecht, brauchte bis zur 38. Minute, als Benjika Caciel nach einem schlimmen Fehlpass die erste Chance des Spieles hatte, aus 14 Metern aber knapp verzog. Dieser Caciel, der nach einem übermotivierten Einsteigen gegen Keeper Jannick Theißen bereits Gelb gesehen hatte, musste nach 39 Minuten zum Duschen. Nach einem Abseitspfiff zimmerte der Offensivmann den Ball noch ins Babelsberger Tor. Da verstand Schiedsrichter Denis Waegert keinen Spaß. Janne Sietan (Babelsberg l.) und Benjika Caciel im Duell. Bildrechte: Picture Point

Siegchancen auf beiden Seiten

Nach dem Wechsel wurde das Spiel offener, es ergaben sich nun auch einige Chancen auf beiden Seiten. Die erste dicke hatte der CFC in der 57. Minute, als Felix Schimmel mit einer Eingabe den Kopf von Kilian Pagliuca fand, dessen Versuch nur Zentimeter am rechte Pfosten vorbeizischte. Doch auch Babelsberg witterte nun seine Chance, kombinierte zeitweise sehenswert und hatte in der 79. Minute Pech, als ein Hammer von Marcel Rausch am linken Lattenkreuz landete.