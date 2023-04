Die Chemnitzer hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und übernahmen sofort das Kommando. Die Lichtenberger kamen in der Anfangsphase kaum über die Mittellinie und waren mit Abwehrarbeit beschäftigt. Das Spiel der Chemnitzer war geradlinig angelegt, nur am Abschluss haperte es. Nach zehn Minuten wurden die 47er etwas mutiger, doch Gefahr für das Chemnitzer Tor bestand nicht. Was auf den Kasten kam, klärte CFC-Keeper Jakubov sicher.