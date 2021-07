Dem Chemnitzer FC ist der Auftakt in die Regionalligasaison 2021/22 geglückt. Die Himmelblauen bezwangen Hauptstadtklub Tennis Borussia Berlin vor 2.947 Zuschauern im heimischen Stadion an der Gellertstraße mit 3:1 (1:0). Allerdings war ein hartes Stück Arbeit nötig, um die Gäste in die Knie zu zwingen.