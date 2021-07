Bei den Hausherren ersetzte Stanley Keller den verletzten Okan Kurt im Vergleich zum 1:2 in Babelsberg, die Fürstenwalder begannen mit drei neuen Spielern nach dem 1:3 bei TeBe Berlin. Die Chemnitzer zeigten von Beginn, warum sie favorisiert waren und drückten den FSV Union hinten rein. Allerdings sprangen gegen defensiv gut stehende Gäste kaum Chancen heraus. Die beste in der Anfangsphase hatte Kilian Pagliuca, dessen Kopfball aus Nahdistanz knapp am langen Pfosten vorbeistrich.