Trotzdem ergaben sich gegen mutige Gäste zunächst wenige Chancen, ehe der CFC plötzlich doppelt zuschlug. Nach Flanke von Linksverteidiger Felix Schimmel, war Auerbach mit einer Kopfball-Bogenlampe im eigenen Strafraum stark daran beteiligt, dass Kircicek am schnellsten schalten konnte und den Ball ins Tor drückte – 1:0 (24.). Mit der nächsten Chance legte der Neuzugang von Türkgücü München gleich nach! Wieder war es schön über links herausgespielt, diesmal schob Kircicek eine flache Bickel-Vorlage zum 2:0 (25.) rein. Chemnitz zeigte sich also sehr effektiv.

Auerbach hielt im Grunde über weite Teile der ersten Hälfte gut mit, war vor allem im eigenen Strafraum aber viel zu nachlässig. Dennoch hätten die Vogtländer beinahe den Anschluss geschafft. Johann Weiß haute den Ball aus etwa 30 Metern Richtung Tor, Tim Campulka fälschte ab und Torwart Jakub Jakubov rettete per Glanztat den Zwei-Tore-Vorsprung (37.). Nur drei Minuten später fiel quasi schon die Vorentscheidung: Diesmal kam eine erneut perfekte Hereingabe von Rechtsverteidiger Lukas Aigner und Kircicek nickte die Kugel lässig zum 3:0 (40.) ein - ein lupenreiner Hattrick des ehemaligen Drittliga-Profis!

Nach der Pause kam der VfB etwas aggressiver raus, aber Chemnitz hatte wenig Mühe und befreite sich immer wieder spielerisch. Campulka und der eingewechselte Simon Roscher trafen jeweils aus dem Gewühl heraus zum 4:0 (61.) und 5:1 (88.). Zwischenzeitlich hatte Marc-Philipp Zimmermann auf 1:4 verkürzt (73.). Beim CFC merkte man, dass sich die Kicker nach den vielen Diskussionen um den Absturz ins Viertliga-Mittelmaß den Frust von der Seele schießen wollten. Sie griffen vor 1.170 Zuschauern unter 2G-Bedingungen bis zum Ende weiter an. Während es gegen die besten acht Teams der Liga keinen Dreier gab, holte der Traditionsverein sechs der sieben Saisonsiege gegen Abstiegskandidaten.

Auerbach bleibt dagegen die Auswärtsschießbude der Liga. Das Team von Trainer Sven Köhler kassierte in neun Partien auf fremdem Platz mittlerweile 34 Gegentore. So eine Bilanz schmälert die Chancen auf den Klassenerhalt natürlich beträchtlich, die Vogtländer bleiben auf einem Abstiegsrang und müssen am Mittwoch zum Nachholer nach Jena. Dort droht die nächste Packung.