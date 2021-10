Danach konnte Chemnitz den Schwung aus der Anfangsphase, der wie von Berlinski als Hausaufgabe aufgegeben über Eins-gegen-Eins-Duell über die Außen entstand, nicht halten. Die Germania spielte gefällig mit und gab drei allerdings recht ungefährliche Abschlüsse in einer durchschnittlichen Regionalliga-Partie ab.

CFC endlich mal kaltschnäuzig

Doch anders als in vielen anderen Begegnungen zuletzt zeigte sich der CFC diesmal kaltschnäuzig vorm Tor – man könnte sogar sagen, frech! Linksaußen Benjika Caciel, der wieder als einer der wenigen echten Aktivposten dauerhaft wirbelte, passte von rechts flach vors Tor und Kilian Pagliuca hielt die Hacke in seine Hereingabe. So gab der Angreifer dem Ball einen herrlichen Drall mit und die Kugel senkte sich unhaltbar über den Germania-Keeper ins Netz (41.). Nur zwei Minuten später machte Chemnitz den plötzlichen Doppelschlag perfekt: Nach einem einfachen Steilpass versenkte Furkan Kircicek das Leder zur 3:0-Pausenführung im langen Eck (43.). Drei Chancen, drei Treffer, so etwas war man vom CFC zuletzt nicht gewohnt. Vor der Pause durfte der CFC bereits dreimal jubeln. Bildrechte: Picture Point

Chemnitz lädt Halberstadt zum Anschluss ein

Das Eckenverhältnis von 11:1 nach einer Stunde zeigte zusätzlich, wie deutlich die Angelegenheit an diesem Tag eigentlich war. Aber der CFC gehört ja nicht umsonst zum Mittelmaß der Regionalliga und das präsentierte er dann wieder eindrucksvoll. Der eingewechselte Julian Weigel durfte in der 61. Minute völlig unbedrängt zum 3:1 einschieben. Gleich im nächsten Angriff glänzte Jakub Jakubov mit einer Parade und im direkten Anschluss foulte Bickel Korsch im Strafraum, sodass es Elfmeter gab. Tim Heike verwandelte humorlos zum 3:2 (62.) links unten. Binnen gut einer Minute handelte sich Chemnitz zwei Gegentore ein und sorgte dafür, dass eine verunsicherte Germania-Truppe nach fünf Sieglosspielen plötzlich am Ausgleich schnupperte. Heike traf nach einer von Jakubov abgewehrten Flanke den Ball nicht richtig (67.), sonst wäre die Drei-Tore-Führung in fünf Minuten weg gewesen. Tim Heike (li.) und Stefan Korsch bejubeln den Anschlusstreffer. Bildrechte: Picture Point

Ein Bubi rettet den Dreier

Dann rettete ausgerechnet ein U19-Talent den wackeligen Auftritt in Halbzeit zwei! Dem 18-jährigen Roman Eppendorfer fiel der Ball nach einer Ecke 18 Meter vor der Kiste vor die Füße und der U19-Kapitän ballerte ihn flach durch etwa acht Spieler hindurch links unten in die Maschen – 4:2 (74.). Bemerkenswert: Es war erst sein zweiter Einsatz und seine 49. Profi-Minute.

Weil Halberstadts David Vogt (77.) direkt darauf mit Gelb-Rot vom Platz flog, war der CFC anschließend auch noch in Überzahl. Eine Minute vor Schluss wurschtelte Bickel noch den 5:2-Endstand ins Netz.

Halberstadts Negativtrend hält an

Trotz des wackligen Siegs hält sich Chemnitz so die Möglichkeit offen, im Laufe der Saison noch ins vordere Mittelfeld zu stoßen. Beängstigend war aber die Besucherzahl: Nur 1.472 Besucher wollten die Himmelblauen noch kicken sehen – Minusrekord. Viel erfreulicher sieht’s auch in Halberstadt nicht aus. Die Germania ist seit drei Monaten auswärts ohne Punkt und bleibt ihrem Negativtrend treu. So rutscht der VfB immer näher an die Abstiegszone.

Das sagten die Trainer

Benjamin Duda (Halberstadt): "Wir sind derzeit ein dankbarer und aufbauender Gegner. Die erste Halbzeit war mut- und körperlos. Die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte war für mich das Mindestmaß an Reaktion. Dass es dann überhaupt nochmal spannend wird, können wir positiv mitnehmen. Beim 2:4 aus einem Standard und beim 2:5 nach einem Ballverlust reißen wir uns das selbst mit den Hintern wieder ein. Wir sind selbst schuld, es war so verdient."