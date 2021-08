Bemüht, aber ohne den letzten offensiven Zug. Beim Chemnitzer FC ging ziemlich wenig gegen die VSG Altglienicke. Bildrechte: Picture Point

Im letzten Aufeinandertreffen (09.03.2019) kam es zwischen beiden Teams zu einem richtigen Knallerspiel. Am Ende stand es 4:4. Ganz so aufregend ging es am Samstag (21.08.2021) nicht zur Sache. Beide Teams agierten mit Besonnenheit aus einer geordneten Defensive heraus. CFC-Chancen blieben eher Mangelware und wenn die Hausherren mal schnell umschalten wollten, machte die VSG die Zwischenräume blitzschnell äußerst eng.



Für die größten Chancen der ersten Halbzeit sorgten die Gäste aus der Bundeshauptstadt. So gelange nach einem gefälligen Konter der Ball zu Rene Pütt, der kurz vor dem Strafraum aus der Drehung abzog. Letztlich fehlten nur wenige Zentimeter fehlten zur Gäste-Führung (21.). Wenige Momente vor dem Halbzeit-Pfiff klingelte es dann aber doch noch im Kasten von Jakub Jakubov. Pütt wurde erneut sträflich allein gelassen und netzte zum nicht unverdienten 0:1 ein (45.).