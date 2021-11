Tolles Hackentor von Pagliuca

Kilian Pagliuca (28, Chemnitz) trifft zum 1:0. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag CFC -Coach Daniel Berlinski ließ die Jena-Elf starten, bedeutete, dass Robert Zickert erneut zunächst auf der Bank Platz nahm. Bei den Gästen musste Chemnitz-Rückkehrer David Bergner kurzfristig auf Abwehrmann Sebastian Albert verzichten. Dafür rückte Routinier René Weinert in die Startelf. Und 15 Minuten passierte zunächst mal gar nichts. Dann zog der CFC kurz an und führte. Luca Bürger ließ sich auf der linken Seite abkochen, dann passte Chemnitz schnell durch den Strafraum, Christian Bickel schließlich legte auf Kilian Pagliuca ab, der per Hacke sehenswert vollendete. Kurz später rettete dann Bürger bei einem Aigner-Kopfball auf der Toirllinie. Danach ging es zunächst weiter nur in eine Richtung. Meuselwitz brachte den Ball kaum mal über drei Stationen zum eigenen Mann, der CFC nutzte die guten Räume auf Außenpositionen zu wenig. Dann in der 38. Minute doch die erste ZFC-Chance, Andy Trübenbach prüfte mit einem Kopfball-Aufsetzer den CFC-Keeper Jakub Jakubov.

ZFC nach dem Ausgleich obenauf

Auch nach dem Wechsel zunächst ein unverändertes Bild: Chemnitz hatte Platz und Chancen, Christian Bickel lupfte aus 25. Metern an die Latte (56.). Dann nutzte der ZFC einen genialen Moment von Florian Hansch. Der setzte sich gegen mehrere Spieler auf rechts durch und fand den freistehenden Trübenbach, der aus zehn Metern vollendete. Danach war es ein anderes Spiel, Meuselwitz war besser in den Zweikämpfen und Chemnitz wirkte ratlos. Und hätte bei einigen Szenen in der Schlussphase sogar noch das zweite Gegentor kassieren können. Andy Trübenbach (9, Meuselwitz) trifft zum 1:1. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Stimmen zum Spiel

Daniel Berlinski (Trainer CFC): "Enttäuschung pur. Das Spiel musst du gewinnen. Wir führen verdient zur Halbzeit, spielen eine ordentliche erste. Haben alles im Griff. Wollten auf das zweite Tor gehen, haben beim Lattentreffer auch Pech. Dann war es einfach zu wenig, um das Ding für uns zu entscheiden. Wir hatten keine tiefen Laufwege mehr, zu unkreativ. Durch das 1:1, wo wir eine 3:1-Situation hatten, die wir schlecht verteidigen. Durch diese eine Situation fällt das 1:1. Dann werden wir nervös, wollen das 1:1 über die Zeit bringen, hatte ich das Gefühl. Es fallen zu Recht Pfiffe. Die Erwartungshaltung ist so, dass du diese Spiele entscheiden musst. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eng für mich wird."

Marc Arnold (Sportgeschäftsführer CFC): "Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Meuselwitz hat einmal aufs Tor geschossen, der eine war drinnen. Wir haben es aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft, den Druck hochzuhalten. Das war heute zu wenig, um drei Punkte einzufahren. Wir müssen uns weiter steigern. Es sind zu viele Unentschieden. Wir wollen oben mitspielen, davon sind wir aktuell weit entfernt. Wir schauen auf die Entwicklung in den nächsten Wochen."

David Bergner (Trainer ZFC): "Die Jungs haben sich gefreut, wir uns auch. Wenn mir in der ersten Halbzeit jemand gesagt hätte, dass wir mit einem Punkt hier runtergehen, das hätte ich nicht geglaubt. Da waren wir überhaupt nicht da. Da haben wir wie in Halberstadt vor der Pause gespielt, mutlos, ohne Idee. Da hatten wir Glück, dass es 0:1 stand. Nach dem Wechsel haben wir mit dem Mute der Verzweiflung Umschaltmomente genutzt haben. Machen aus dem Nichts ein Tor. Danach kippte das Spiel. Wir haben gut zugelaufen, konnten Nadelstiche setzen. Am Ende geht es in Ordnung. Für die Jungs war es ein wichtiger Punkt für die Moral, dass man mithalten kann."

rei