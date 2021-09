Ausgeglichener erster Durchgang

Zu Beginn sah es so aus, als könnte man dieser Favoritenrolle von Anfang an gerecht werden. Die Gäste kontrollierten das Spiel in der Anfangsviertelstunde und kamen früh zu einer ersten kleineren Chance durch Tom Nattermann (6.). Die Eilenburger kamen nun allerdings immer besser in die Partie, präsentierten sich spielfreudig und kombinierten sich immer wieder mit schönen Kurzpässen durch die Reihen der Leipziger. Es entwickelte sich zunehmend ein ausgeglichenes Spiel. Zu zwingenden Chancen kamen allerdings beide Teams nur selten. Die beste Chance auf Leipziger Seite gab es in der 41. Minute. Maik Salewski brachte den Ball vom linken Flügel halbhoch in den Strafraum und fand Nattermann, der die Kugel aus kurzer Distanz per Volley nur knapp über den Kasten drückte. Den Eilenburgern gelang nahezu im direkten Gegenzug die Führung. Ein Rückpass von Luca Sirch auf Schlussmann Jan-Ole Sievers geriet viel zu kurz. Um ein Haar hätte Ricardo Michael das Spielgerät abfangen und einschieben können. In höchster Not konnte Sievers das verhindern. Mit einem Leistungsgerechten Unentschieden ging es in die Pause

Die Joker schlagen zu

In Halbzeit zwei bot sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften lieferten sich eine ausgeglichene Partie und kamen nur selten zu großen Chancen. In der 54. Minute verpassten die Leipziger dann die Führung. Farid Abderrahmane steckte den Ball auf den in den 16er gestarteten Sascha Pfeffer durch. Der tauchte völlig frei vor Naumann auf und zog aus fünf Metern viel zu zentral ab. Naumann konnte parieren. In der 65. Minute gingen die Gäste dann schließlich in Führung. Nach einem Einwurf landete der Ball auf dem rechten Flügel bei Theo Ogbidi, welcher die Kugel hoch in den Strafraum brachte und dort den kurz zuvor eingewechselten Djamal Ziane fand. Der drückte das Spielgerät aus fünf Metern mit dem Kopf über die Linie. Das Spiel blieb in der Folge weiterhin offen und umkämpft. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war dann Adam Fiedler zur Stelle und sorgte für den Ausgleich. Alexandros Dimespyra flankte den Ball von links in den Strafraum der Gäste und fand Fiedler am Fünf-Meter-Raum. Der Angreifer drückte die Kugel mit der Innenseite flach ins rechte Eck.

Am Ende trennte man sich also mit einem Remis, mit dem man in Eilenburg sicher deutlich besser leben kann als in Leipzig.

Stimmen zum Spiel:

Almedin Civa (Trainer Lok): Stimme folgt



Nico Knaubel (Trainer Eilenburg): Stimme folgt