Nach dem Wechsel standen den 3.201 Zuschauern im Stadion der Freundschaft aufregende Minuten bevor. Der BFC Dynamo war weiterhin obenauf und zelebrierte Einbahnstraßen-Fußball. Zur Belohnung gab’s in der 49. Minute das 2:0 durch Alexander Siebeck, der aus zentraler Position traf. Was sollte jetzt noch schief gehen? Nach einer Stunde erwies allerdings Bolyki seiner Mannschaft einen Bärendienst und sah nach grobem Foul an Dominik Pelivan glatt Rot. Es sollte der Wendepunkt der Partie werden. Die Hausherren bekamen plötzlich die zweite Luft. Tobias Eisenhut (63.) traf zum 1:2 – die Initialzündung für den FCE. Mit dem 2:2 durch Felix Brügmann in der 70. Minute war der Gleichstand hergestellt. Und einen hatte die Mannschaft von Dirk Lottner noch auf Lager. Mit einem tollen Freistoß-Tor aus 25 Metern ins Dreiangel zum 3:2 kippte Pelivan (76.) endgültig die Begegnung.

Christian Benbennek (BFC Dynamo): "Die ersten 60 Minuten waren wir superdominant im Spiel, haben keine Chancen zugelassen und uns gut von hinten rausgespielt. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns als Ziel gesetzt hatten. Wir mussten viel umstellen, Philip Schulz war überragend in der Partie. Wir gehen zurecht in Führung und machen zurecht das zweite Tor. Und dann bricht das ganze Spiel nach dieser unendlich dummen roten Karte zusammen. Die darf uns nicht passieren. Es ist dann schwierig für eine Mannschaft, aus der Aktivität heraus in die Stabilität zu kommen. Das Gegentor nach dem Platzverweis fiel zu früh, wir waren zu sehr mit uns beschäftigt. Ein krasser Spielverlauf, den ich so auch noch nicht erlebt habe."