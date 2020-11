Die Gäste aus Luckenwalde begannen äußert engagiert. Bereits nach acht Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Dem Treffer von Till Plumpe war allerdings ein Handspiel vorausgegangen. Luckenwalde war aber weiter die aktivere Mannschaft und erarbeitete sich immer wieder vielversprechende Abschlusspositionen. Christian Flath zwang Energie-Keeper Toni Stahl mit einem Freistoß in der 19. Minute zu einer Glanztat. In der Folge rettete zweimal der Pfosten für Cottbus: Erst scheiterte Plumpe nach guter Vorarbeit von Peter Misch (28.), kurz darauf traf auch Tim Göth per Schlenzer nur das Aluminium (37.). Kurz vor dem Pausengang hatte die Elf von Dirk Lottner erneut Glück, nachdem Plumpe und Jakob Gesien aus jeweils aussichtsreicher Position verzogen (43.).

Tobias Eisenhuth (li.) im Laufduell mit Luckenwaldes Tobias Francisco. Bildrechte: imago images / Steffen Beyer