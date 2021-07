Vor der Pause fehlten Cottbus trotz viel Ballbesitz zündende Ideen. Das Tor des bereits 39-jährigen Andre Thoms, zwischen 2003 und 2007 Keeper der Cottbusser ersten Mannschaft, geriet kaum einmal in Gefahr. Gefährlicher war da das aus einer stabilen 3-6-1-Grundordnung agierende Team des neuen Trainers Michael Braune. In der 14. Minute finalisierte Leon Hellwig eine Vorarbeit von links von Tim Göth. Und kurz vor der Pause hätte Göth bei einem fulminanten Solo aus der Mitte der eigenen Hälfte fast erhöht, aber er scheiterte an Energie-Torhüter Toni Stahl, der heraus gekommen war.