Die Zipsendorfer, die weiterhin auf ihren zweiten Auswärtssieg der Saison warten, begannen verhalten. Cottbus bestimmte mit viel Ballbesitz das Geschehen auf dem Platz. Kapitän Dimitar Rangelov und seinen Kollegen fehlte aber die Präzision. Zudem stellte der ZFC oft geschickt die Räume zu. Meuselwitz, zuletzt mit einer mangelhaften Chancenverwertung, ging indes in Führung. Alexander Dartsch spielte von rechts rüber auf Neuzugang Danny Breitfelder, der aus zentraler Position Energie-Keeper Lennart Moser überwand (25.). Dann grüßte der Ex-Cottbuser (U17) nach seinem ersten ZFC-Tor von der Seitenlinie mit einem Trikot von Felix Geisler. Der Energie-Spieler und Freund Breitfelders hatte sich in Rathenow einen Kreuzbandriss zugezogen. Mit der Führung agierte der ZFC mutiger, ohne Moser direkt zu prüfen.

Nach der Pause ließen die Thüringer Cottbus laufen. Aus heiterem Himmel überraschte dann Dartsch die Energie-Defensive. Er setzte sich clever gegen Schlussmann Moser durch und erhöhte auf 2:0 (71.). Die Cottbuser wirkten geschockt. Bei der Elf von Claus-Dieter Wollitz lief im Spielaufbau wenig zusammen. Wenige Zuschauer riefen sogar "Wollitz raus". Über einen Pfostenkracher von Berkan Taz fanden die Lausitzer wieder in die Partie. Der Anschlusstreffer gelang dem Kopfballtorschützen Felix Brügmann (81.), ehe Energie in der Nachspielzeit aufdrehte. Oldie Rangelov traf flach aus 15 Metern (90.+2). Verteidiger Jan Koch, der mit nach vorn gegangen war, markierte aus dem Gewühl heraus den Siegtreffer (90.+4).

Heiko Weber (Meuselwitz): "Für die Zuschauer war das ein sehr gutes Regionalliga-Spiel. Am Montag haben wir im Lehrgang gehört, was Stress im Fußball ausmacht. In den ersten 20 Minuten hatten wir Angst vorm Gegner. Nach unserem Tor kippte das Spiel ein bisschen. Nach dem 2:0 hat Cottbus den Druck erhöht. Viele Spieler hatten Krämpfe, weil sie sich völlig verausgeben mussten. Wir sind an unsere Grenzen gegangen. Der Gegner war am Ende besser. Die Punkte wären Bonuspunkte gewesen. Ein Fußballspiel geht 95 Minuten."