Fußball | Regionalliga Erfurt siegt erstmals unter Krüger

18. Spieltag

Es war insgesamt eine souveräne Leistung der Erfurter , die nur wenige Berliner Offensivaktionen zuließen und durch den Treffer von Alexander Schmitt in der 22. Minute in Führung gingen. Danach hätten Lucas Surek (50.) und Rico Gladrow (82.) erhöhen können, doch es reichte auch so für den ersten RWE- Sieg in der Liga seit dem 18. Oktober. In der Tabelle bleiben die Erfurter auf dem 14. Platz.