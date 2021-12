Ohne Abtasten wurde das Geschehen mit Wiederanpfiff endlich zu dem, was es von vornherein versprochen hatte – einem echten, mitreißenden Spitzenspiel mit offenem Visier. Aber bevor der FC Energie dabei die Initiative ergriff, traf Siebeck im Cottbusser Strafraum die falsche Entscheidung: statt frei von halblinks selbst abzuschließen, landete sein Querpass in den Füßen eines Gegenspielers (48.). Zehn Minuten später schlug der FCE endgültig zurück. Nach einer Ecke wurde Stalija von Hildebrandt entscheidend bedrängt, wodurch Erik Engelhardt einen Wimpernschlag später der Ball zum Ausgleichsabstauber vor die Füße fiel (58.). Cottbus bekam Rückenwind, spielte phasenweise Powerplay, das Publikum war da, der BFC sichtlich beeindruckt – aber die Gastgeber belohnten sich nicht: Stalija hatte bei Engelhardts Lattenschuss aus Nahdistanz wohl sogar noch entscheidend die Fingerspitzen dran, ehe Joker Geisler die Kugel frei vor dem Berliner Schlussmann vom Fuß sprang (77./80.).

Christian Benbennek (Berlin): "Am Ende gehen wir mit einem Punkt nach Hause. Ich denke, der ist verdient, auch wenn die Cottbusser am Ende mehr gedrückt haben."



Claus-Dieter Wollitz (Cottbus): "Wir hatten nach der Umstellung in der Halbzeit eine extreme Kontrolle, der BFC hatte nicht mehr diesen Zugriff, aber wir haben es versäumt, uns dafür zu belohnen. Aber ganz ehrlich: Riesenkompliment an meine Mannschaft."