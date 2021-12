Jenas Trainer Andreas Patz stellte die Elf auf, die bereits gegen Union Fürstenwalde beim 4:1 weitgehend überzeugt hatte. Und die Gastgeber zeigten von der ersten Minute, dass diese Punkte unbedingt in Jena bleiben sollten. In der ersten halben Stunde holte der FCC nahezu alle wichtigen Zweikämpfe und erzielte in der 14. Minute den wichtigen Führungstreffer. Lucas Stauffer setzte sich gegen zwei durch, fand im Strafraum Maximilian Krauß, der aus 14 Metern flach ins rechte Eck vollendet. Danach hätten die wie entfesselt aufspielenden Thüringer das zweite Tor nachlegen müssen, Maximilian Osterhelweg und Vasileios Dedides vergaben Großchancen. Der BAK kam erst am Ende der Halbzeit besser rein und durch Philipp Tarant zur Ausgleichschance, aber Lukas Sedlak klärte den strammen Schuss.