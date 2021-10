Nach anfänglichen Schrecksekunden, als Berlins Wiegel zwei gefährliche Flanken in den Jenaer Strafraum brachte, übernahmen die Zeiss-Kicker das Kommando. Die Thüringer gingen volles Tempo und brachten ein ums andere Mal die Gäste in Verlegenheit. Und die Überlegenheit des FCC zahlte sich in der 14. Minute mit der Führung aus. Oesterhelweg sah Krauß, der legte zurück auf Eisele und Jenas Goalgetter knallte die Kugel in die Maschen. Der zehnte Saisontreffer für den 26-Jährigen.

Bildrechte: Patrick Skrzipek