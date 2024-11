Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und nutzten ihre erste Chance zum Führungstreffer. Alexander Prokopenko, der in der Vorwoche in Meuselwitz schon mit zwei Assists überzeugte, traf per Schlenzer zum 1:0 (2.). Gerade einmal 87 Sekunden später erzielte Ted Tattermusch nach Vorarbeit von Kapitän Nils Butzen das 2:0 (4.).