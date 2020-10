Fußball | Regionalliga Jenas Serie reißt gegen Energie Cottbus

12. Spieltag

Nach sechs Siegen in Folge ist die erfolgreiche Serie des FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch (28.10.2020) gerissen. Die Thüringer unterlagen dem FC Energie Cottbus im Ernst-Abbe-Sportfeld knapp mit 1:2 (0:2). Der FCC musste eine Halbzeit in Unterzahl spielen.