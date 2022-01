Jena drückt - Ziane schlägt zu

Dennoch gelang Jena der bessere Start. Mit der offensiven Aufstellung pressten die Thüringer den FCL hinten rein. Trotz mehrerer Halbchancen hatte Dedidis erst nach 25 Minuten die erste große Möglichkeit. Weil Lok-Keeper Jan Ole Sievers den Winkel aber super verkürzte, zischte sein schneller Schuss am kurzen Pfosten vorbei. Kurz drauf hatten die Blau-Gelben durch Ogbidi beim bis dahin einzigen Konter eine Top-Einschussgelegenheit (30.). In der letzten Viertelstunde vor der Pause drückte der FCC mit Chancen im Minutentakt. Wolfram (36.), Eisele (38./39.) und Oesterhelweg mit einem fast direkten ins Tor gezirkelten Eckball (42.) scheiterten aber jeweils im Abschluss. Dann stellte Lok die Partie in der letzten Sekunde der ersten Hälfte auf den Kopf! Routinier Sascha Pfeffer flankte und Torjäger Djamal Ziane sprang mit dem Fuß in den hohen Ball und versenkte ihn zur überraschenden Lok-Führung (45.)! Torjubel Djamal Ziane (Lok Leipzig) nach dem Tor zum 0:1 Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Lok verliert Keeper - Jena das Spiel

Zum zweiten Durchgang reichte den Leipzigern eine kurze Drangphase, um zu erhöhen. Zwar setzte Innenverteidiger Luca Sirch nach einem 50-Meter-Sprint den Ball frei vor Keeper Müller noch vorbei (48.). Nach einem tollen Ziane-Kopfball (49.) war es kurz darauf aber wieder Sirch, der den zweiten Ball nach einer Ecke gefühlvoll auf den Kopf seines Abwehrkollegen Mike Eglseder brachte und so das 2:0 vorbereitete (51.). Jena wirkte geschockt – und dasselbe galt kurze Zeit später für Lok! Nach einem Fehler von Farid Abderrahmane musste Keeper Jan Ole Sievers in einem ganz engen Duell mit Dedidis alles riskieren. Dabei verletzte sich der so wichtige Stammtorhüter am Arm, musste ausgewechselt werden und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus (60.). Für die Probstheidaer eine ganz besonders schwierige Angelegenheit, weil Ersatztorwart Jannes Tasche im Winter mit dem Leistungssport aufhörte und noch kein zweiter Tormann da ist. So musste die etatmäßige Nummer drei Dennis Dickmann zwischen die Pfosten. Vasileios Dedidis (Jena) scheitert an Torwart Jan-Ole Sievers (Lok Leipzig) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Nach dessen erster Parade (65.) schüttelten sich die Leipziger und legten nach. Bogdan Rangelov ging mit Tempo in den Strafraum und wurde von Jenas Stauffer mit leichtem Kontakt zu Fall gebracht. Sascha Pfeffer drosch den etwas fraglichen Foulelfer humorlos zum 3:0 ins linke Dreiangel (67.). Als Dickmann fünf Minuten später einen Eisele-Schuss auf nassem Rasen nicht festhielt und Dedidis den Abpraller versenkte, war Jena nochmal zurück – 1:3 (72.). Doch in der Schlussphase fehlte dem FCC sowohl die letzte Kraft und Genauigkeit als auch die entscheidende Entschlossenheit, so ein wichtiges Spitzenspiel noch zu drehen. Der Treffer von Joker Krauß in der letzten Sekunde der siebenminütigen Nachspielzeit zum 2:3-Endstand kam viel zu spät.