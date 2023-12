So wie die Partie selbst, die ja eigentlich dem 14. Spieltag entstammt, benötigten auch die Mannschaften am Dienstagabend ein wenig Anlaufzeit, um fußballerisch so richtig aktiv zu werden. Zwickau zeigte sich nach fünf Minuten erstmals mit Kuffour in Abschluss-Laune, danach waren es jedoch die Jenaer, die das Spiel im heimischen Paradies an sich nahmen.