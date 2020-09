Nach dem Seitenwechsel musste Jena zunächst eine starke Phase der Gäste überstehen. FSV-Stürmer Tim Göth hatte in Minute 50 das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber, wie so häufig an diesem, Nachmittag, am starken Jenaer Keeper. Nun begann auch Jena wieder nach vorne zu spielen und hätte bereits durch Verkamp in der 58. Minute in Führung gehen müssen. Dieser war frei vor dem Tor von Wolf bedient worden, schob den Ball aber am Kasten vorbei. Kunert reagierte anschließend und brachte mit Niklas Fiedler, Lucas Stauffer und Alexander Prokopenko gleich drei frische Kräfte.

Niclas Fiedler (Jena) jubelt nach dem Tor zum 1:0, Torwart Andre Thoms (Luckenwalde) enttäuscht am Boden. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel