Und es häuften sich die dicken Möglichkeiten für die Klingbeil-Schützlinge. Erst lenkte FSV-Schlussmann Nikolas Tix einen satten Schuss von Jonathan Muiomo ans Gebälk (24.), dann verweigerte Schiedsrichter Jens Klemm den Gastgebern einen klaren Elfmeter, nachdem Maximilian Krauß von Philip Einsiedel im Strafraum ausgebremst wurde (27.). Nunmehr belagerten die FCC-Kicker den gegnerischen Strafraum und hatten Chancen im Minutentakt. Die tollste Szene gab es kurz vor der Halbzeitpause, als die Thüringer drei dicke Möglichkeiten am Stück vergaben. Zunächst scheiterte Muiomo aus spitzem Winkel an FSV-Torwart Tix, danach Ken Martin Gipson im Nachschuss. Schließlich köpft Vasileios Dedidis die Pille knapp am langen Pfosten vorbei. Torlos ging es in die Kabinen.