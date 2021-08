Elias Löder (li.) erzielte bereits seinen fünften Saisontreffer. Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Und die Wechsel sollten sich vor den 2.347 Fans im Abbe-Sportfeld bezahlt machen. Denn Stauffer machte von Beginn an Betrieb auf der rechten Seite, legte Maximilian Wolfram zwei gefährliche Kopfbälle (4., 19.) auf. Nach guter Anfangsphase konnte Halberstadt die Partie ausgeglichen gestalten. Dann versenkte Eisele, der nach seinem Joker-Tor in Eilenburg (3:1) eben neu im Team war, einen Eckball von rechts mit der linken Innenseite zum 1:0 (29.). Die Germania hatte durch Tim Heike (9.) und Vogt (33.) auch gute Schusschancen und deutete da schon an, dass es enges Spiel bleiben würde.



In der zweiten Hälfte nahm die Begegnung nochmal deutlich an Fahrt auf. Jena versuchte, auf das 2:0 zu gehen, war vorn aber oft zu kompliziert. Völlig unnötig, dass die Thüringer auch noch beim Ausgleich selbst mithalfen. Stammkeeper Tom Müller, der erst zur neuen Saison den Vorzug vor Lukas Sedlak erhalten hatte, ließ einen aufsetzenden Kopfball von Halberstadts Kowal prallen und Germania-Torjäger Löder knallte die Kugel zum 1:1 in die Maschen (70.).