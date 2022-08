Kunz und Dahlke werden Matchwinner

Die Partie startete mit hervorragender Stimmung im Erst-Abbe-Sportfeld in Jena. Diese wurde aber bereits nach zwölf Minuten erstmal ein wenig getrübt, als Schiedsrichter Lars Albert auf den Elfmeterpunkt im Jenaer Strafraum zeigte. Halili hatte kurz zuvor Weilandt zu Fall gebracht, der sich den Ball selber schnappte und zum Strafstoß antrat. Zum Glück war FCC-Keeper Kevin Kunz aber hellwach und parierte den gut getretenen Elfmeter. In der Folge versuchten beide Mannschaften weiter nach vorne zu spielen, scheiterten aber meist an der eigenen Genauigkeit oder an den gut stehenden Defensivreihen des Gegners.

Torwart Kevin Kunz pariert den Elfmeter von Tom Weilandt in der 1. Halbzeit. Bildrechte: IMAGO/Christoph Worsch

Erst zum Ende der Halbzeit machte der FCC noch einmal richtig Druck. Zunächst verfehlte Marcel Hoppe denkbar knapp den Kasten, dann scheiterte Pasqual Verkamp am Pfosten. Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit belohnten sich die Gastgeber aber endlich. Jan Dahlke wurde im Strafraum stark in Szene gesetzt und schob den Ball in die lange Ecke zur 1:0-Führung ein.

FCC lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste aus Greifswald ein bisschen mehr Risiko und ließen Jena somit mehr Räume zum Kontern. Wirklich Kapital konnten die Gastgeber daraus aber nicht schlagen und hatten im zweiten Durchgang nicht viele gefährliche Aktionen vorzuweisen. Immerhin sicherte der FCC auch nach hinten die Führung ab und ließ wenig bis gar nichts anbrennen. Auch in der Schlussphase, in der die Greifswalder noch einmal alles probieren mussten, war Jena clever und hielt den Ball weit vom eigenen Kasten fern.

Bildrechte: Karina Heßland

Am Ende sichert sich der FCC den zweiten Sieg in Folge und schiebt sich in der Tabelle auf Rang drei. Greifswald muss dagegen weiterhin auf seinen ersten Dreier und das erste Tor in der Regionalliga Nordost warten.

Das sagten die Trainer

