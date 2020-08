Beide Teams starteten furios in die Partie und es entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten in der Anfangsphase. Vor allem Maximilian Oesterhelweg wollte sich in seinem ersten Spiel an den Kernbergen beweisen und war kaum zu halten. Der Neuzugang vom Chemnitzer FC setzte sich in Minute zehn stark im Strafraum durch und traf per Vollspann ins lange Eck (10.). Es war der Traumstart für ihn und den FCC. Leider dauerte es keine 180 Sekunden bis dieser direkt wieder getrübt wurde. Nach einem kapitalen Bock von Felix Müller stellte Tino Schmidt für die Filmstädter in der 13. Minute auf 1:1.