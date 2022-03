Der FC Carl Zeiss Jena meldete sich nach einer dreiwöchigen Corona-Zwangspause zurück auf dem grünen Rasen und traf auf eine Babelsberger Mannschaft, die ihrerseits mit einigen Ausfällen zurechtkommen musste. Es waren die Zutaten für ein Spiel, dass nur ganz schwer in die Gänge kam. Jena wollte, in der ersten Viertelstunde wollten die Bälle aber nur selten vorn zum eigentlichen Adressaten. Die Gäste, unterstützt von mehr als 100 Anhängern, beschränkten sich vor allem darauf, das eigene Tor sauber zu halten. Das gelang auch in der ersten Halbzeit, auf Kosten der Spielkultur. Die Gastgeber versuchten es zwar immer wieder über die Außen, die Schussversuche von Leon Bürger, Maximilian Krauß und Alexander Prokopenko blieben aber zu ungenau und so eine leichte Beute für Keeper Marco Flügel. Der Unparteiische Lars Albert hatte indes gut zu tun und zog sich bei einigen Entscheidungen auch den Unmut der Haupttribüne auf sich.

Nach dem Wechsel wurde es zunächst munterer, Matti Langer zielte in der 51. Minute in Richtung rechtes Eck, Keeper Flügel kratzte den Ball aber noch raus. Auf der Gegenseite musste sich Keeper Lukas Sedlak langmachen, als Daniel Frahn aus 20 Metern abzog. Dann passierte lange nicht viel, Jena war das Bemühen aber nicht abzusprechen. Und dann lag der Ball in der 6. Minute doch drin. Nach einer Linksflanke köpfte Fabian Eisele aus sechs Metern ein, Babelsbergs Schlussmann war noch am Ball, kam aber nicht ganz ran. In der Schlussphase musste Jena nochmal zittern, Manuel Härtel und Robin Müller hatten da den Ausgleich auf dem Fuß.