Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Oesterhelweg verwandelt sehenswert

Nach 20 Minuten kamen die Thüringer dann zur ersten nennenswerten Chance des Spiels. Leon Bürger zog vom linken Flügel nach innen und schloss aus 20 Metern satt ab. Keeper Niklas Wollert konnte zur Ecke abwehren. Drei Minuten später gingen die Jenaer schließlich in Führung. Oesterhelweg bekam einen Ball von Bürger zentral vor dem Tor. Der Kapitän zog aus 18 Metern wuchtig ab und hämmerte die Kugel flach in das linke Eck.

Die Hausherren waren in der Folge weiter am Drücker und hätten gegen Ende der ersten Halbzeit beinahe erhöht. Nach einer scharfen Ecke von Oesterhelweg an den Fünf-Meter-Raum stieg Maximilian Wolfram hoch und köpfte den Ball mit viel Druck aufs Tor. Keeper Wollert war bereits geschlagen. Mit viel Glück konnte ein Lichtenberger auf der Linie klären (45.). Die Gäste hatten in der gesamten ersten Halbzeit keine einzige Chance vorzuweisen. Mit einer verdienten Führung für die Thüringer ging es in die Pause.

Bildrechte: Karina Heßland

Schnelles Tor nach Wiederanpfiff

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte die Kunert-Elf. Nach einer Ecke von Oesterhelweg stieg Bastian Strietzel höher als alle anderen und drückte den Ball mit dem Kopf aus sechs Metern über die Linie. Kurz darauf gaben die Jenaer jedoch die Spielkontrolle aus der Hand. Die Lichtenberger kamen nun immer wieder zu Chancen. Die beste Chance hatte Oliver Hofmann (59.). Nachdem er von Tarik Gözüsirin bedient wurde, zog er aus spitzem Winkel im Strafraum ab und zwang Schlussmann Tom Müller zur ersten Parade des Tages.



Ein Treffer gelang den Berlinern jedoch nicht mehr. Stattdessen konnten die Jenaer kurz vor Abpfiff weiter erhöhen. Nach einer Ecke von René Lange stieg Wolfram am langen Pfosten hoch und köpfte den Ball aus kurzer Distanz in das Tor (88.). Am Ende fährt der Carl Zeiss Jena einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. Für die Thüringer ist es inzwischen der sechste Sieg in Folge. In der Tabelle steht die Mannschaft von Dirk Kunert nun mit 19 Punkten auf Platz vier.

Die Stimmen nach dem Spiel

Dirk Kunert (Jena): "Das Beste ist das wir die Serie weiter ausgebaut haben. Wir haben jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen, die letzten drei davon zu null. Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel wird, weil Lichtenberg immer einen Plan hat, gut verteidigen kann und schnell umschaltet. Wir wollten zu null spielen. Das ist uns gut gelungen. Gerade auswärts haben sie immer gute Leistungen gezeigt. Wir haben das von der ersten Minute an gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Chancen zugelassen. Hinten raus haben wir das Spiel aber klar kontrolliert und auch in der Höhe verdient gewonnen."

Maximilian Oesterhelweg (Jena): "Wir sind gut in das Spiel gekommen, haben den Ball gut laufen lassen und kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Ich habe dann einfach mal draufgehalten und das hat gereicht. Ich glaube das war ein kleiner Dosenöffner. In der zweiten Halbzeit haben wir das Ding dann souverän runtergespielt."

Bastian Strietzel (Jena): "In der zweiten Halbzeit sind die Beine immer etwas schwer. Das haben wir heute gesehen. Wir haben gemerkt, dass Lichtenberg ein bisschen mehr macht. Es war wichtig das wir dann direkt das zweite Tor oben draufgelegt haben."