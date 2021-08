Die Partie brauchte ein wenig, bis sich die Gastgeber an den feuchten Untergrund gewöhnt hatten. Da nutzte auch das schöne Tor von Maximilian Wolfram in der zwölften Minute nichts, die Kombinationen der Jenaer blieben weiterhin ungenau. Doch von Tasmania kam offensiv gar nichts und der FCC hatte sich mit dem 2:0 endgültig reingespielt. Leon Bürger traf nach schönem Ball auf links flach in der 27. Minute. Jetzt lief es rund bei Jena und die Tore fielen wie die reifen Früchte. Fabian Eisele schnürte innerhalb von fünf Minuten ein Doppelpack und auch Kapitän Maximilian Osterhelweg netzte zum 5:0 ein. Kurz vor der Pause hätte Ismail Ceesay den Ehrentreffer erzielen können, brachte den Ball aber aus Nahdistanz nicht an Keeper Tom Müller vorbei.