Zunächst traf Maximilian Oesterhelweg, der die Kapitänsbinde an Bastian Strietzel abgegeben hatte, nach Ablage von Dedidis per Kunstschuss in den rechten Knick (36.). Kurz darauf war es erneut der Offensivmann, der nach feiner Lupfer-Vorlage von Maximilian Krauß flach zum 2:0 vollstreckte (39.). Vier Minuten später wurde Dedidis nach einer Oesterhelweg-Flanke im Sechzehner zu Fall gebracht, den Strafstoß verwandelte René Lange ohne Probleme zur klaren Pausenführung (43.).

Die Moral der Brandenburger war damit endgültig gebrochen. Der FCC attackierte weiter und hatte durch die eingewechselten Fabian Eisele und Romario Hajrulla Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben (74./75.). Fürstenwalde war nur noch in der eigenen Hälfte beschäftigt, verhinderte aber mit viel Kampf eine noch höhere Niederlage.

Kenny Verhoene (Fürstenwalde): "Für mich war es erst einmal wichtig, die Mannschaft kennenzulernen. Die ersten 25 Minuten haben wir gut gespielt. Dann bekommen wir drei Tore in sechs Minuten. So wird es natürlich schwer. Die zweite Halbzeit haben wir versucht, für die nächsten Wochen zu nutzen. Wir mussten hier in Jena keine drei Punkte holen. Das sind nicht die Spiele, in denen wir Punkte holen müssen."