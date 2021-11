Doch in der zweiten Hälfte war der FCC sogar schwächer. Abermals nach einem Eckball fiel Halili der Ball halbhoch vor die Füße, doch der Defensivmann haute ihn im Fünf-Meter-Raum stehend über die Kiste (53.). Aus dem Spiel heraus fiel den Thüringern sonst kaum etwas ein, Auerbach wurde in Abwehr und Mittelfeld stärker, strahlte nach vorn aber eigentlich keine große Gefahr aus. Da kam es gelegen, dass Halili den Gästen half. Als letzter Verteidiger ließ er sich von Di Mateo Lovric die Kugel weggrätschen, VfB-Joker Michail Fragkos schob das Ding eiskalt ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich fünf Minuten vor dem Ende. Jena rannte direkt nochmal an, traf in völlig verrückten zwei Minuten zunächst per Distanzschuss von Justin Schau den rechten Pfosten. Beim folgenden Eckball köpfte wieder Hehne an die linke Aluminiumstange und der ebenfalls eingewechselte Romarjo Hajrulla drückte den Nachschuss gerade so über die Linie, weil Auerbach-Keeper Maximilian Schlosser die Hände wohl erst wenige Zentimeter hinter dem weißen Strich an den Ball brachte und so zu spät parierte – 2:1 (86.)!