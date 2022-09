Andreas Patz seine keine Veranlassung, die Siegerelf von Berlin zu verändern. Und der FC Carl Zeiss Jena legte los wie die Feuerwehr. Jonathan Muiomo hatte nach vier Minuten die erste Gelegenheit. Die Führung acht Minuten später war eigentlich zwangsläufig. Nach einer Flanke von Pasqual Verkamp stand Justin Petermann frei und köpfte ein. Die Gäste aus Halberstadt waren in den ersten 25 Minuten kaum offensiv zu sehen, kamen dann aber zu zwei ganz dicken Möglichkeiten. Und beide Male stand Stefan Korsch im Mittelpunkt. In der 30. Minute scheiterte er freistehend an Kevin Kunz, nachdem die Jenaer Innenverteidigung gepatzt hatte. Zehn Minuten später passte Korsch im Strafraum noch auf Louis Malina, der aus spitzem Winkel den Ball am starken Kunz nicht vorbeibrachte. Jena hatte auch Chancen und nutzte in der 40. Minute auch eine. Verkamp spielte nach tollem Solo Muiomo frei, der flach ins Eck traf.

Nach dem Wechsel mühten sich zunächst die Gäste, zunächst ohne jedoch eine richtig klare Chance herauszuspielen. Die Hatte Jan Dhalke in der 57. Minute. Zunächst scheiterte er per Kopf von Keeper Lukas Cichos, denn ballerte er den Nachschuss rechts am leeren Tor vorbei. Jena ließ schön den Ball laufen, presste weiterhin früh. So kamen die Gäste kaum in Strafraum-Nähe. Einzig beim Ausspielen der Angriffe in der Box blieben die Gastgeber jetzt ein wenig zu nachlässig. In der 85. Minute wackelte dann doch das Gebälk des FCC, als Ufumwen Osawe aus 20 Metern draufhielt.