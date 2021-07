Leon Bürger (re.) zog vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder an den Ketten. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Gut zwanzig Minuten benötigten die im Vergleich zur BAK-Niederlage auf einer Position umgestellten Gastgeber, ehe sie ihren bis dato eher dezenten Auftritt in einen ansprechenden verwandelten. Allerdings hätte der FCC zuvor bei Nicola Jürgens' Einsteigen gegen Lucas Stauffer durchaus einen Elfmeter bekommen können (13.). Neben Startelfneuling Leon Bürger im Zentrum machten vor allem Stauffer und Kapitän Maximilian Oesterhelweg auf der rechten Außenbahn Betrieb.



In der besten Jenaer Phase vor dem Halbzeitpfiff verzog Maximilian Krauß aus freier Strafraumposition nach Matti Langers raumöffnendem Heber (25.). Dann hielt VSG-Schlussmann Leon Bätge am kurzen Pfosten gegen Fabian Eisele – vorausgegangen war ein Bilderbuchkonter über Krauß, Bürger und Oesterhelweg (28.). Zudem wehrte Bätge mit Handballkeeperreflex den Linksschuss von Theodor Bergmann ab (34.). Auch Bergmanns Freistoß streifte nur das Außennetz (38.).