Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Jena überrollt den ZFC

Die konsequente Meuselwitzer Verteidigung brach allerdings direkt nach Wiederanpfiff auseinander. Ein unzufriedener René Klingbeil wechselte direkt dreifach und brachte unter anderem den gegen Cottbus in Ungnade gefallenen Jonathan Muiomo wieder auf den Platz. Dieser bedankte sich nur wenige Sekunden später und säbelte eine scharfe Flanke am oftmals unglücklich agierenden Luca Bürger vorbei, die Jan Dahlke in der Mitte souverän zum 1:1 über die Linie drückte (47.).

Spätes Meuselwitzer Comeback

Danach wurde da Spiel einseitiger, die Zipsendorfer hatten zunehmend Probleme mit dem Offensivaufgebot des FCC. Doch außer einer guten Volleyabnahme von Vasileios Dedidis (57.) kam auch von den Gastgebern wenig Zwingendes aufs Tor. Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte Lukas Lämmel in der 83. Minute. Aus dem Rückraum wuchtete er einen geklärten Ball ins linke Toreck und brachte Jena erstmals in Führung (2:1).

Auch in der Nachspielzeit schien es nicht so, als könnte der ZFC noch nennenswert offensiv eingreifen. Erst mit der buchstäblich letzten Aktion des Spiels, ausgehend von einem Einwurf aus dem Mittelfeld, gelang den Gästen die entscheidende Wende. Aus dem rechten Halbfeld fand noch einmal eine Flanke ihren Weg in den Strafraum, wo Felix Müller sich entscheidend Platz verschaffte und den Ball mit dem Kopf zum 2:2-Endstand ins Tor streichelte (90.+3).

Wenig Bewegung in der Tabelle

Tabellarisch tut sich wenig durch das Remis. Jena bleibt Dritter und wird voraussichtlich nach den Ansetzungen am Sonntag noch mehr Rückstand auf die Tabellenspitze haben als vor dem Spieltag. Meuselwitz klebt ebenfalls auf dem 15. Platz, aber auch das war vor Anpfiff schon zu erwarten. Nach oben hat der ZFC nun sechs Punkte Rückstand, aber den kann Luckenwalde gegen Hertha II noch vergrößern. Auf die schlechter platzierten Lichtenberger sind es nunmehr fünf Zähler Vorsprung.

Am kommenden Spieltag erwartet Jena der BAK, der sich im Parallelspiel am Samstag ordentlich vom CFC einschenken ließ. Das Spiel startet am Freitag (28. April) um 19 Uhr. Meuselwitz kriegt derweil den nächsten Top-Gegner vorgesetzt und muss ebenfalls am Freitag, aber bereits schon um 18 Uhr, gegen Lok Leipzig ran.

Stimmen zum Spiel

