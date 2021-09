Wie unterschiedlich die Ausgangslagen in der Regionalliga sind, zeigte sich schon vor dem Anpfiff: Während BAK den Tag in Eilenburg und mit einem Spaziergang an der Kiesgrube verbrachte, schaffte es Eilenburgs Innenverteidiger Toni Majetschak nicht pünktlich zum Anpfiff. Der Zahnchirug hatte seinen ersten Arbeitstag in der Uniklinik.