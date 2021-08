FC Eilenburg verschläft erste Halbzeit

Start nach Maß wird man in Berlin gesagt haben. Schlicht weg verschlafen, galt für die Mannschaft des FC Eilenburgs. Schon in der 6. Minute nickte Beck zur 1:0 Führung für den BFC ein. Eilenburgs Torwart Naumann konnte den ersten Abschluss zwar noch glänzend parieren, gegen den freistehenden Beck hatte aber auch er keine Chance mehr. 290 Fans sahen, wie die Hausherren so langsam aufwachten. Der BFC Dynamo schob dem Ganzen aber spätestens vor dem eigenen Sechzehner einen Riegel vor. Bitter für den Aufsteiger - schon in der 16. Minute musste Kummer verletzt ausgewechselt werden. Gerade wo die Eilenburger langsam ins Spiel gefunden hatten, schlugen die Gäste wieder zu. 2:0 in der 31. Minute durch Steinborn. Beck tankte sich, nach einem einfachen Fehler im Aufbauspiel des FCE, auf der linken Seite durch und legte mustergültig rüber auf den rechten Flügel. Naumann war wieder zur Stelle, ließ den Ball aber gegen Steinborn prallen und der Ball flog ins Tor. Die Berliner schalteten wieder einen Gang runter und ließen dem FC Eilenburg bis zur Halbzeit etwas mehr Ballbesitz.

Beide Teams nicht zwingend genug

In Hälfte Zwei wirkten die Gastgeber nun williger. Es wurden mehr Zweikämpfe angenommen und auch längere Ballbesitzphasen machten sich breit. Der BFC Dynamo versuchte zu reagieren und den Anschlusstreffer zu verhindern. Bolyki, der für Steinborn eingewechselt wurde, brach immer wieder über die rechte Seite durch und suchte Beck in der Mitte. Letzlich bekamen die Gastgeber aber immer noch ein Bein dazwischen oder Naumann war zur Stelle. Im Gegenzug versuchte der FCE alles, um den Anschlusstreffer zu schießen. Auf Seiten des BFCs war man scheinbar zufrieden mit der Führung und wurde nachlässiger im Gegenpressing. So hatten die Eilenburger kurz vor Schluss sogar zwei Großchancen, wovon Moutsa eine verwandeln muss. Am Ende fehlte beiden Mannschaften die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Trainerstimmen

Christian Benbennek (BFC Dynamo): "Es war das erwartet schwere Spiel zum Abschluss der englischen Woche. Wir haben zum Glück früh Führen können und müssen trotzdem das Dritte machen. Ansonsten lässt du Eilenburg den Anschlusstreffer schießen und das ganze Spiel kann kippen. Ich freue mich über die maximale Ausbeute zum Start und auf den VfB Stuttgart nächste Woche."