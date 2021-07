Ausgleich für Chemie - Naumann hält das Unentschieden fest

Nach der Pause gingen die Gäste aus Leipzig-Leutzsch engagierter zu Werke und drängten auf den Ausgleich. So dauerte es bis zur 58. Minute, bis sich die große Möglichkeit ergab. FCE-Schlussmann Naumann, ansonsten der Fels in der Brandung, erwischte Jäpel im Strafraum – Strafstoß für Chemie Leipzig. Mvibudulu lief seelenruhig an und schickte Naumann in die andere Ecke. Mehr so ein Kullerball – 1:1.

Wie reagierten die Eilenburger auf die neue Situation? Die Chemiker bekamen immer mehr Übergewicht, auch die zweiten Bälle gingen an die Gäste. Bis in die Nachspielzeit blieb das Ergebnis offen, dann bekam Chemie die Möglichkeit zum Lucky Punch. Der Ex-Eilenburger Luis tauchte urplötzlich vor Naumann auf und hatte die Riesenchance zum 2:1. Der FCE- Keeper behielt jedoch die Nerven und vereitelte mit einer starken Abwehr den Knockout für den FCE. Teufelskerl Naumann: Nach dem Abpfiff wurde der 28-Jährige gebührend von den Mannschaftskameraden gefeiert.

Das sagten die Trainer zum Spiel

FCE-Trainer Nico Knaubel und Chemie-Coach Miroslav Jagatic. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Miroslav Jagatic (BSG Chemie Leipzig): "Es war ein spannendes Spiel. Wir können mit dem Punkt gut leben. Wir haben immer gesagt, dass wir in jedes Spiel mit dem nötigen Respekt gehen. Wir haben nach einer Standardsituation ein Tor gefressen. Dann rennst du einem Rückstand hinterher, das ist schwer, bei diesen Temperaturen. Das 1:1 haben wir uns dann verdient., Eilenburg war mehr und mehr K.o.. Wir haben das Spiel schnell gemacht, waren im Abschluss aber nicht zielstrebig genug. Dann hätten wir in der letzten Sekunde ganz dreckig den Sieg mitnehmen können, so geht das Remis aber auch in Ordnung."

Nico Knaubel (FC Eilenburg): "Es lief alles nach Wunsch, wir haben fast ein volles Haus gehabt. Tolles Wetter, alles hat gepasst. Wir gehen nach zehn Minuten in Führung. Respekt, wie unsere Jungs das angenommen haben. Ich fand gut, dass die Mannschaft wenig Angst gezeigt hat. Aber es wird eine andere Physis abverlangt in der Liga, das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt. Alles gut, alles schön, ein Punkt."