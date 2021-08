Eilenburg jubelt nach der Führung von Philipp Sauer. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Jena gab in den ersten Minuten den Ton an, versuchte mit Ballbesitz die Spielkontrolle zu übernehmen. Nachdem die Eilenburger die Scheu abgelegt hatten, entwickelte sich ein rasantes, flottes Regionalligaspiel mit Top-Chancen auf beiden Seiten. Eilenburgs Urlaubs-Rückkehrer Philipp Sauer verfehlte den Kasten bei seiner ersten Chance noch knapp. Die zweite Möglichkeit ließ sich der dribbelstarke Linksbeiner nicht nehmen: Mit einem dynamischen Antritt drang er in den Strafraum ein und schoss den Aufsteiger in Führung: 1:0 (31.). Kurz danach hatte Sauer das 2:0 auf dem Fuß, fand in Tom Müller aber seinen Meister. Und Jena? Der Favorit biss sich lange an Torwart Andreas Naumann die Zähne aus. Leon Bürger und Maximilian Wolfram scheiterten in Eins-zu-Eins-Duellen. Die sechste Ecke bescherte den Gästen das verdiente 1:1: Bastian Strietzel köpfte mustergültig ein.