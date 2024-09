Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste mehrfach die Chance, das Spiel zu drehen. Doch Seidemann und Kapitän Nils Butzen fanden in Edelmann ihren Meister (51./53./55.). Das Eilenburger Abwehrbollwerk hielt auch in dieser Phase stand. Beiden Mannschaften fehlten in Durchgang zwei dann aber konsequente Abschlüsse. Die Partie ließ Spielfreude und Leichtigkeit vermissen, auch Torgefahr war Mangelware. So blieb es beim glanzlosen 1:1 im Ilburg-Stadion.