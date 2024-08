Das Salz in der Suppe hat gefehlt: Der FC Eilenburg und Viktoria Berlin haben sich am Sonntag (25. August 2024) torlos Unentschieden getrennt. Die Hauptstädter waren in der ersten Hälfte besser, die Eilenburger hatten nach dem Wechsel mehr vom Spiel. Insgesamt geht das Remis in Ordnung.