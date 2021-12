Die Muldestädter wollten nach dem Wechsel nachsetzen, doch Sauer (50.) traf nach Sahne-Zuspiel von Fiedler aus Nahdistanz nur die Latte. Unglaublich, den hätte er machen müssen. Luckenwalde blieb im Rennen und erzielte in der 56. Minute den Ausgleich, natürlich nach einem Standard. Becker führte einen Eckstoß aus und Plumpe köpfte das Leder scharf ins Netz. FCE-Schlussmann Naumann streckte sich vergeblich – 1:1.

Die Eilenburger antworteten mit wütenden Angriffen und griffen wieder in die Standard-Kiste. Fiedlers kreuzgefährlichen Eckstoß nickte Majetschak in der 74. Minute zum 2:1 ein. Danach versemmelten Eilenburgs Fiedler und Stelmak noch zwei Riesen, doch es reichte. Luckenwalde beendete die Partie in Unterzahl, da Hadel nach einer Notbremse Rot sah.